Фондовые рынки замерли в ожидании цунами

Москва, 16 августа — «Вести. Экономика». Последняя неделя охарактеризовалась резким изменением курса доллара относительно рубля. Поводом для такого роста стало высказывание Трампа в твиттере, на которое «удачно» наложилось драматическое падение лиры в Турции, санкции США и опасение введений санкций осенью. Все это, несмотря на высокие цены на нефть, отправило рубль на давно невиданные уровни.

Все макроэкономические параметры показывают неоправданность этого движения, но сейчас рынком движет в первую очередь страх, а здравый смысл отложен на потом. В тоже время, наблюдая за курсом, написанным крупными цифрами на каждой улице, никто не смотрит на гораздо более опасные факторы, угрожающие нашему рынку. Оптимизм по поводу снижения ставки ЦБ РФ испарился, и некоторые участники рынка уже всерьез обсуждают тот факт, что цикл снижения ставки окончен и с сентября Центробанк приступит к ее повышению.

Опасения эти имеют вполне резонные основания, так как иностранцы продолжают уходить с рынка ОФЗ, и приведение ставки рефинансирования к текущей доходности ОФЗ представляется вполне очевидным.

Опять же это немного остудит головы безудержным покупателям долларов. С другой стороны, это перечеркнёт надежды ЦБ на снижение инфляции и ускорение темпов роста экономики. Дальнейшее снижение цен ОФЗ в какой-то момент толкнет доходности по корпоративным обязательствам вверх, и те уровни, по которым предприятия будут занимать деньги на рынке, могут очень сильно сказаться на их эффективности.

Алексей Скабалланович, управляющий активами «РЕГИОН Эссет Менеджмент»