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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,60%
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Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,60% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Польши завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, телекоммуникаций и девелоперских компаний.
На момент закрытия на Варшавской фондовой бирже WIG30 снизился на 0,60%.
В лидерах роста среди компонентов индекса WIG30 по итогам сегодняшних торгов были акции Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (WA:PKO), которые подорожали на 0,91 п. (2,32%), закрывшись на отметке в 40,18. Котировки Kernel Holding (WA:KER) выросли на 0,70 п. (1,37%), завершив торги на уровне 51,80. Бумаги Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (WA:PZU) выросли в цене на 0,50 п. (1,21%), закрывшись на отметке 41,99.
Лидерами падения стали акции Jastrzebska Spolka Weglowa (WA:JSW), цена которых упала на 3,26 п. (4,15%), завершив сессию на отметке 75,20. Акции Cyfrplsat (WA:CPS) поднялись на 0,70 п. (3,10%), закрывшись на уровне 21,90, а Cdproject (WA:CDR) снизились в цене на 6,40 п. (3,00%) и завершили торги на отметке 206,60.
На Варшавской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (254) превысило количество закрывшихся в плюсе (173), а котировки 203 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,52%, или 0,34, достигнув отметки $65,35 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,51%, или 0,36, до $71,12 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,07%, или 0,80, до отметки $1.185,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/PLN снизилась на 0,40% до 4,3047, а котировки USD/PLN упали на 0,77%, достигнув отметки 3,7806.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 96,43.
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