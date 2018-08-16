Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,22%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, коммунальных услуг и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 вырос на 1,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции DNA Oyj (HE:DNAO), которые подорожали на 1,0500 п. (6,18%), закрывшись на отметке в 18,0300. Котировки Huhtamaki (HE:HUH1V) выросли на 0,63 п. (2,09%), завершив торги на уровне 30,77. Бумаги Upm-kymmene (HE:UPM) выросли в цене на 0,61 п. (2,05%), закрывшись на отметке 30,39.

Лидерами падения стали акции Neste Oil (HE:NESTE), цена которых упала на 0,56 п. (0,76%), завершив сессию на отметке 73,60. Акции Cargotec Corp (HE:CGCBV) поднялись на 0,30 п. (0,74%), закрывшись на уровне 40,04, а Outokumpu oyj (HE:OUT1V) снизились в цене на 0,0060 п. (0,12%) и завершили торги на отметке 5,1960.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (86) превысило количество закрывшихся в минусе (62), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,66%, или 0,47, достигнув отметки $71,23 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,58%, или 0,38, до $65,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,06%, или 0,70, до отметки $1.185,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,26% до 1,1376, а котировки EUR/GBP повысились на 0,09%, достигнув отметки 0,8946.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 96,48.