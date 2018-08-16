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Volvo проведет IPO до конца года
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Volvo проведет IPO до конца года 

Rambler News Service 1 час назад
Автомобильная компания Volvo Cars намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) до конца текущего года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Financial Times.
Руководство компании уже получило ответ от потенциальных инвесторов, что после размещения акций стоимость Volvo Cars достигнет 30 млрд долларов. Именно на таком условии владелец компании, китайский концерн Geely, соглашался на проведение IPO. Компания разместит свои акции на бирже Стокгольма, а затем в одном из азиатских финансовых центров. По словам источника, им может стать Гонконг.
По оценке издания, размещение 15% акций позволит компании привлечь $4,5 млрд Это сделает IPO крупнейшим листингом на шведском рынке с 2000 года, когда на биржу вышла телекоммуникационная компания Telia.
В начале августа Volvo Cars сообщил о росте продаж. С начала года показатель поднялся на 14,5% за счет европейских рынков, а также Китая и США.
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