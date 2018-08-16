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СМИ: военный парад в Вашингтоне обойдется США в баснословную сумму
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СМИ: военный парад в Вашингтоне обойдется США в баснословную сумму 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Военное шествие в Вашингтоне по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны обойдется в 92 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.
Эта сумма превышает на 80 миллионов изначально оговоренную, уточнил источник телеканала в Пентагоне, пожелавший остаться неизвестным.
«Стоимость парада, намеченного на 10 ноября, оценивается в 92 миллиона долларов», — заявил собеседник телеканала.
Также источник уточнил, что оборонное ведомство может в скором времени сделать официальное заявление по поводу настоящей суммы парада.
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