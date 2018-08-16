СМИ: военный парад в Вашингтоне обойдется США в баснословную сумму

Военное шествие в Вашингтоне по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны обойдется в 92 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.

Эта сумма превышает на 80 миллионов изначально оговоренную, уточнил источник телеканала в Пентагоне , пожелавший остаться неизвестным.

«Стоимость парада, намеченного на 10 ноября, оценивается в 92 миллиона долларов», — заявил собеседник телеканала.