СМИ: военный парад в Вашингтоне обойдется США в баснословную сумму 

Военное шествие в Вашингтоне по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны обойдется в 92 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.
Эта сумма превышает на 80 миллионов изначально оговоренную, уточнил источник телеканала в Пентагоне, пожелавший остаться неизвестным.
«Стоимость парада, намеченного на 10 ноября, оценивается в 92 миллиона долларов», — заявил собеседник телеканала.
Также источник уточнил, что оборонное ведомство может в скором времени сделать официальное заявление по поводу настоящей суммы парада.