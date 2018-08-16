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Трамп счёл провальными попытки Китая остановить торговую войну с США
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Трамп счёл провальными попытки Китая остановить торговую войну с США 

Говорит Москва 16 августа 2018
Фото: ФИНАМ
В настоящее время Китай находится в состоянии торгового спора с Соединёнными Штатами. Вашингтон ввёл повышенные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил аналогичными мерами в отношении американской продукции.
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