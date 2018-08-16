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Стоимость военного парада в Вашингтоне может достигнуть $92 млн
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Стоимость военного парада в Вашингтоне может достигнуть $92 млн 

Rambler News Service 41 минуту назад
Военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны, может обойтись американским властям в $92 млн, что на $80 млн долларов больше запланированной суммы. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник.
Представители Минобороны США совместно с межведомственными партнерами обновили сметы расходов на военный парад, который состоится 10 ноября. Согласно документам, 50 млн долларов должен предоставить Пентагонов, еще 42 млн долларов — партнеры из других ведомств, к примеру, Министерства внутренней безопасности США. Первоначально проведение парада оценивали в $12 млн  Смета расходов учитывает обеспечение безопасности, транспортировку участников парада и техники. На параде ожидается появление танков, вертолетов, истребителей и транспортных самолетов. Собеседник издания отметил, что стоимость парада может изменится после пересмотра плана проведения мероприятия.
В пресс-службе Пентагона комментировать информацию отказались, пообещав в скором времени опубликовать официальное заявление.
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