Стоимость военного парада в Вашингтоне может достигнуть $92 млн

Военный парад в Вашингтоне, приуроченный к 100-летию окончания Первой мировой войны, может обойтись американским властям в $92 млн, что на $80 млн долларов больше запланированной суммы. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник.

Представители Минобороны США совместно с межведомственными партнерами обновили сметы расходов на военный парад, который состоится 10 ноября. Согласно документам, 50 млн долларов должен предоставить Пентагонов, еще 42 млн долларов — партнеры из других ведомств, к примеру, Министерства внутренней безопасности США . Первоначально проведение парада оценивали в $12 млн Смета расходов учитывает обеспечение безопасности, транспортировку участников парада и техники. На параде ожидается появление танков, вертолетов, истребителей и транспортных самолетов. Собеседник издания отметил, что стоимость парада может изменится после пересмотра плана проведения мероприятия.