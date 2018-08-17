Военный парад в Вашингтоне отложили до 2019 года

Американские власти решили провести военный парад по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. По некоторым данным, парад может обойтись Вашингтону в 92 миллиона долларов.

"Мы изначально рассчитывали провести это событие 10 ноября, но теперь решили рассмотреть возможности в 2019 году", — заявил представитель Пентагона Роберт Мэннинг

Ожидалось, что шествие военных пройдет от Белого дома до Капитолийского холма, а президент будет наблюдать за парадом от здания конгресса в окружении ветеранов, в том числе тех, кто был удостоен высшей военной награды США — медали «За отвагу». В имеющемся в распоряжении CNN документе американского министерства обороны утверждалось, что парад обойдется без танков, чтобы уменьшить ущерб местной инфраструктуре.

В 2017 году Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что впечатлен парадом в Париже в честь Дня взятия Бастилии и хочет организовать нечто подобное в Вашингтоне.

В Соединенных Штатах часто проводятся гражданские парады с участием военных, но не принято проводить масштабные военные парады с боевой техникой.