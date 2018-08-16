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Курс индийской рупии к доллару США установил новый исторический минимум
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Курс индийской рупии к доллару США установил новый исторический минимум 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Нью-Дели, 16 августа /Синьхуа/ — Обменный курс индийской рупии, пробивший вчера рубеж в 70 рупий за доллар США, сегодня упал до 70,39 рупии за доллар и все еще продолжает терять в цене.
Сегодня торги начались с курса 70,24 индийской рупии за доллар, а закончились курсом 70,19 индийской рупии за доллар. Аналитики полагают, что скольжение индийской рупии по отношению к доллару продолжится, так как на настроение инвесторов влияет непрерывное расширение дефицита торгового баланса, а также то, что доллар продолжает дорожать по отношению к валютам части нарождающихся рынков. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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