«Список Белоусова» — угроза рейтингу компаний и всему рынку

Investing.com — Агентство Fitch Ratings распространило релиз, в котором говорится, что предложение помощника президента России, экс-министра экономического развития Андрея Белоусова собрать более 500 млрд руб. «сверхприбылей» с металлургических и нефтехимических компаний скажется на их доходности, сократит свободные денежные потоки, вынудит снизить дивиденды и сократить капиталовложения.

Неделю назад в письме президенту России Владимиру Путину Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. доходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Он объяснил идею тем, что эти доходы не были получены благодаря эффективности менеджмента, а только благодаря внешней конъюнктуре.

В зависимости от сборов и ответных шагов, предпринятых компаниями, решение может отразиться на их рейтингах, указывают в Fitch. По мнению экспертов агентства, давление на рейтинги может оказаться наиболее сильным для компаний с сочетанием существенного налога на сверхдоходы, ограниченного запаса прочности по отношению собственного капитала к заемным средствам и отсутствия возможности соответственно скорректировать дивиденды или капиталовложения. Снижение рейтингов может привести к экстренной продаже акций компаний фондами, ограниченными инвестиционными декларациями. В условиях того, что акции экспортеров сейчас составляют львиную долю стоимости российских биржевых индексов, это, в свою очередь, может вылиться в ускорение бегства инвесторов из российских активов.

Есть риск и для экономики в целом: в долгосрочной перспективе все «обложенные» компании могут переоценить потенциальную отдачу от инвестиционных проектов, и есть вероятность их переориентации в сторону низкомаржинальных операций трейдинга или переработки — в зависимости от того, на какую деятельность будет распространяться налог. То есть речь идет о дестимулировании инвестиций в высокомаржинальные проекты и отрицательном влиянии идеи на инвестиционный климат.

Пока сообщается, что Владимир Путин «не принимал никаких решений и лишь поручил правительству проработать этот вопрос». Мнение правительства должно быть сформулировано завтра, 17 августа.