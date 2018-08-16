Investing.com — Агентство Fitch Ratings распространило релиз, в котором говорится, что предложение помощника президента России, экс-министра экономического развития Андрея Белоусова собрать более 500 млрд руб. «сверхприбылей» с металлургических и нефтехимических компаний скажется на их доходности, сократит свободные денежные потоки, вынудит снизить дивиденды и сократить капиталовложения.
Неделю назад в письме президенту России Владимиру Путину Андрей Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. доходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Он объяснил идею тем, что эти доходы не были получены благодаря эффективности менеджмента, а только благодаря внешней конъюнктуре.
В зависимости от сборов и ответных шагов, предпринятых компаниями, решение может отразиться на их рейтингах, указывают в Fitch. По мнению экспертов агентства, давление на рейтинги может оказаться наиболее сильным для компаний с сочетанием существенного налога на сверхдоходы, ограниченного запаса прочности по отношению собственного капитала к заемным средствам и отсутствия возможности соответственно скорректировать дивиденды или капиталовложения. Снижение рейтингов может привести к экстренной продаже акций компаний фондами, ограниченными инвестиционными декларациями. В условиях того, что акции экспортеров сейчас составляют львиную долю стоимости российских биржевых индексов, это, в свою очередь, может вылиться в ускорение бегства инвесторов из российских активов.
Есть риск и для экономики в целом: в долгосрочной перспективе все «обложенные» компании могут переоценить потенциальную отдачу от инвестиционных проектов, и есть вероятность их переориентации в сторону низкомаржинальных операций трейдинга или переработки — в зависимости от того, на какую деятельность будет распространяться налог. То есть речь идет о дестимулировании инвестиций в высокомаржинальные проекты и отрицательном влиянии идеи на инвестиционный климат.
Пока сообщается, что Владимир Путин «не принимал никаких решений и лишь поручил правительству проработать этот вопрос». Мнение правительства должно быть сформулировано завтра, 17 августа.
«Камень преткновения в том, что правила игры меняются постфактум. Любой налог сначала вводится, потом применяется. Есть прецеденты, когда, например, в Великобритании вводили дополнительный налог для нефтяников, работающих в Северном море, но он, по крайней мере, был равным для всей отрасли, и даже это философски плохо. Главная проблема в том, что тот, кто эффективнее работает, больше платит. Если это будет применено, то все начнут развивать затраты, и в наших условиях это несложно. То есть что-нибудь деструктивнее придумать сложно, — полагает советник генерального директора «Открытие брокер» Сергей Хестанов. — Это стимул для всех, кто может, включая менеджмент, уходить из России. Ситуация показывает, что те, кто принимает решения в России, явно опасаются серьезных санкций, и это объясняет решения, кажущиеся нелогичными. То есть на фоне грядущих последствий санкций издержки от повышения пенсионного возраста, роста НДС и изъятия средств у наиболее эффективных компаний не столь значительны».