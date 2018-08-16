Курс рупии продолжает лихорадить

Обменный курс индийской рупии упал до 70,39 рупии за американский доллар, передает «Синьхуа» . Это стало историческим минимумом для валюты.

Финансовые аналитики полагают, что ослабление рупии по отношению к доллару продолжится.