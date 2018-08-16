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Курс рупии продолжает лихорадить
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Курс рупии продолжает лихорадить 

Национальная Служба Новостей 10 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Обменный курс индийской рупии упал до 70,39 рупии за американский доллар, передает «Синьхуа». Это стало историческим минимумом для валюты.
Финансовые аналитики полагают, что ослабление рупии по отношению к доллару продолжится.
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