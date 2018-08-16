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Курс рупии продолжает лихорадить
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Курс рупии продолжает лихорадить
Национальная Служба Новостей
10 минут назад
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Национальная Служба Новостей
Обменный курс индийской рупии упал до 70,39 рупии за американский доллар, передает
«Синьхуа»
. Это стало историческим минимумом для валюты.
Финансовые аналитики полагают, что ослабление рупии по отношению к доллару продолжится.
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Национальная Служба Новостей: последние новости
Западные аналитики предрекают обвал рубля из-за новых санкций США
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