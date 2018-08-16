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Аналитики положительно оценили шансы Tesla на выпуск до восьми тысяч Model 3 в неделю
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Аналитики положительно оценили шансы Tesla на выпуск до восьми тысяч Model 3 в неделю 

RB.ru 1 час назад
В Evercore назвали вполне достижимым увеличение производства до восьми тысяч Model 3 в неделю с учетом необходимых капитальных затрат и преодаления некоторых ограничений.
В июле Tesla впервые достигла целевых показателей по сборке Model 3, выпустив пять тысяч автомобилей за неделю. В компании ожидали достичь таких результатов еще в конце 2017 года.
По итогам первого квартала 2018 года Tesla отчиталась о рекордном убытке в $509,5 млн К концу марта компания планировала выпускать две с половиной тысячи электрокаров за неделю, однако не справилась с этой задачей.
Согласно данным Tesla о финансовых результатах работы за второй квартал чистый убыток вырос почти вдвое и составил $717,7 млн
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