Аналитики положительно оценили шансы Tesla на выпуск до восьми тысяч Model 3 в неделю

В Evercore назвали вполне достижимым увеличение производства до восьми тысяч Model 3 в неделю с учетом необходимых капитальных затрат и преодаления некоторых ограничений.

В июле Tesla впервые достигла целевых показателей по сборке Model 3, выпустив пять тысяч автомобилей за неделю. В компании ожидали достичь таких результатов еще в конце 2017 года.

По итогам первого квартала 2018 года Tesla отчиталась о рекордном убытке в $509,5 млн К концу марта компания планировала выпускать две с половиной тысячи электрокаров за неделю, однако не справилась с этой задачей.

Согласно данным Tesla о финансовых результатах работы за второй квартал чистый убыток вырос почти вдвое и составил $717,7 млн