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«Газпром» ответит Западу на санкции
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«Газпром» ответит Западу на санкции 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Российский концерн «Газпром» подготовит ответ на западные санкции — как уже действующие, так и возможные, пишет в четверг газета «Ведомости».
Конкретные меры, которые может принять компания, будут обсуждаться на совете директоров 28 августа.
На данный момент на «Газпром» не наложено прямых санкций, однако на компанию распространяются общеотраслевые ограничения — например, она не может получить за рубежом финансирование на срок более двух месяцев.
Также «Газпрому» запрещено закупать оборудование в США и Европе для разработки новых проектов и месторождений.
Напомним, что принятый в прошлом году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) разрешает вводить ограничительные меры против компаний, который участвуют в строительстве экспортных газопроводов и предоставляют инвестиции в размере более миллиона долларов. На сегодняшний день у «Газпрома» есть три таких проекта: «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири».
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