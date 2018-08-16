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У олигархов хотят забрать более полумиллиарда долларов
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У олигархов хотят забрать более полумиллиарда долларов 

75.RU 41 минуту назад
Фото: 75.RU
Другие источники сообщают, что ещё вчера к вечеру Минпромторг, Минэкономики, Минэнерго и Минприроды должны были представить свои обоснования. Исходя из этого, Министерство финансов обозначит «общее видение вопроса». При этом отмечается, что пока не понятно, идет ли речь об изъятии дополнительных доходов компаний через налоги или будут предложены другие механизмы.
9 августа стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и компании «Сибур» за 2017 год. Он пояснил, что деньги нужны для выполнения майских указов.
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