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Рост цен арматуры из-за пошлин США для Турции компенсирует затраты на производство — Fitch
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Рост цен арматуры из-за пошлин США для Турции компенсирует затраты на производство — Fitch 

Прайм 36 минут назад
МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Увеличение американских пошлин на импорт стали из Турции до 50% с 25% ранее приведет к такому росту цен на стальную арматуру в США, который компенсирует дополнительные затраты на ее изготовление для местных производителей, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.
"Мы полагаем, что это (новые пошлины — ред.) может поддержать внутреннее ценообразование арматуры, если импорт арматуры из Турции станет менее выгодным, даже с более слабой турецкой лирой, и потенциально будет выигрышным для компаний Commercial Metals, Steel Dynamics и Nucor, которые производят арматуру, и компенсирует маржинальное давление", — говорится в обзоре агентства. Отмечается однако, США импортировали лишь 6% стали из Турции по сравнению с 16% из Канады, 15% из ЕС и 9% из Мексики в 2017 году.
При этом Fitch со ссылкой на мнение аналитической компании CRU Group, указывает, что введенные ранее США пошлины на металлы из третьих стран уже способствовали положительной динамике спроса— предложения, а также ценообразования для сталелитейной промышленности США.
"Американские металлургические компании продолжают фиксировать высокие показатели по выручке и росту денежного потока в результате более высокого коэффициента загрузки мощностей и цен продаж. Рост прибыли наиболее убедителен в секторе плоского стального проката", — отмечают в агентстве.
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.
США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции, мотивировав это соображениями национальной безопасности. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.
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