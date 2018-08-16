Биржи США выросли на новостях о переговорах с Китаем и отчете Walmart

МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы в четверг выросли на фоне новостей о планах США и Китая возобновить торговые переговоры, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,58%, до 25558,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 7806,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,79%, до 2840,69 пункта. Как стало известно ранее в четверг, заместитель министра Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для консультаций по торговым вопросам после приглашения американской стороной. Он также проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

На отчетности дорожают акции Cisco — на 4,41%. Компания сообщила об увеличении чистой прибыли по итогам 2016-17 финансового года на 4,9%, до 12,7 миллиарда долларов. Акции Walmart дорожают на 10% после того, как ритейлер сообщил о росте сопоставимых продаж в США за второй квартал самыми быстрыми темпами за десятилетие.

Инвесторы следят за новостями компаний. Так, акции Walmart подскочили на 9,3% на фоне отчета корпорации о чистом убытке за квартал в 0,29 доллара на акцию, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 1,22 доллара. Квартальная выручка Walmart выросла в годовом выражении на 3,8%, до 128,028 миллиарда долларов. Компания также сообщила, что ожидает прибыль на акцию по итогам текущего фингода в диапазоне 4,9 — 5,05 доллара.

Кроме того, министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 212 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали рост на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, до 215 тысяч.

"Рост прибылей во втором квартале отличный, но ему противостоят признаки того, что торговый спор переходит от слов к делу, что повлияет на глобальную цепочку поставок", — сказала агентству MarketWatch старший портфельный менеджер TCW Дайан Джеффи (Diane Jaffee).