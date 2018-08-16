Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, сырья и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (SA:ELET3), которые подорожали на 1,21 п. (7,93%), закрывшись на отметке в 16,46. Котировки ELETROBRAS PNB N1 (SA:ELET6) выросли на 1,26 п. (7,13%), завершив торги на уровне 18,94. Бумаги CEMIG — Companhia Energetica Minas Gerais Pref (SA:CMIG4) выросли в цене на 0,35 п. (4,43%), закрывшись на отметке 8,25.

Лидерами падения стали акции Viavarejo Unt (SA:VVAR11), цена которых упала на 0,64 п. (3,20%), завершив сессию на отметке 19,36. Акции JBS ON NM (SA:JBSS3) поднялись на 0,29 п. (3,16%), закрывшись на уровне 8,88, а Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) снизились в цене на 1,17 п. (2,64%) и завершили торги на отметке 43,16.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (227) превысило количество закрывшихся в минусе (197), а котировки 31 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,29% до отметки 34.81.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,34%, или 4,00, достигнув отметки $1.181,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,72%, или 0,47, до $65,48 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре подешевели на 0,24%, или 0,25, до отметки $101,92.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,11% до 3,9025, а котировки EUR/BRL повысились на 0,23%, достигнув отметки 4,4395.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 96,48.