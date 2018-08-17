Ещё
Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 1,08%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
67.05
76.00
76.50
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
71.39
+0.04 Золото
1174.20
+0.01 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1377
–0.0191
03.08
1.1568
15.08
10.08
06.08

Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 1,08% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, финансовых услуг и промышленности.
На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC упал на 1,08%, достигнув месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Grupo LALA SA de CV (MX:LALAB), которые подорожали на 0,50 п. (2,56%), закрывшись на отметке в 20,00. Котировки VOLARIS A (MX:VOLARA) выросли на 0,27 п. (2,04%), завершив торги на уровне 13,50. Бумаги Wal Mart V (MX:WALMEX) выросли в цене на 0,810 п. (1,55%), закрывшись на отметке 53,220.
Лидерами падения стали акции CEMEX Cpo (MX:CMXCPO), цена которых упала на 0,560 п. (4,27%), завершив сессию на отметке 12,560. Акции Gmexico (MX:GMEXICOB) поднялись на 2,190 п. (4,05%), закрывшись на уровне 51,900, а OMA B (MX:OMAB) снизились в цене на 4,200 п. (3,55%) и завершили торги на отметке 114,230.
На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (148) превысило количество закрывшихся в плюсе (117), а котировки 13 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,35%, или 4,10, достигнув отметки $1.180,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,71%, или 0,46, до $65,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,85%, или 0,60, до отметки $71,36 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,82% до 18,9759, а котировки EUR/MXN упали на 0,55%, достигнув отметки 21,5956.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 96,47.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 0,60% Форекс - Курс EUR/USD вырос к закрытию американских торгов Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,82%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему943
Бомба под ЖКХ: рост НДС грозит банкротством56
«Газпром» приготовит ответ на санкции США103
Как Сорос предсказал России сущий ад173
Россияне лишатся горящих путевок31
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение