Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 1,08%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, финансовых услуг и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC упал на 1,08%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Grupo LALA SA de CV (MX:LALAB), которые подорожали на 0,50 п. (2,56%), закрывшись на отметке в 20,00. Котировки VOLARIS A (MX:VOLARA) выросли на 0,27 п. (2,04%), завершив торги на уровне 13,50. Бумаги Wal Mart V (MX:WALMEX) выросли в цене на 0,810 п. (1,55%), закрывшись на отметке 53,220.

Лидерами падения стали акции CEMEX Cpo (MX:CMXCPO), цена которых упала на 0,560 п. (4,27%), завершив сессию на отметке 12,560. Акции Gmexico (MX:GMEXICOB) поднялись на 2,190 п. (4,05%), закрывшись на уровне 51,900, а OMA B (MX:OMAB) снизились в цене на 4,200 п. (3,55%) и завершили торги на отметке 114,230.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (148) превысило количество закрывшихся в плюсе (117), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,35%, или 4,10, достигнув отметки $1.180,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,71%, или 0,46, до $65,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,85%, или 0,60, до отметки $71,36 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,82% до 18,9759, а котировки EUR/MXN упали на 0,55%, достигнув отметки 21,5956.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 96,47.