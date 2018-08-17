В США июльские объемы производства коробочного картона выросли на 1,9%

В опубликованном отчете AF&PA отмечается, что в сегменте немелованного крафт-картона объемы производства по сравнению с июньскими показателями возросли, но, при этом, уровня июля прошлого года достичь не удалось. Производители мелованного картона и лайнера, а также компании, выпускающие коробочный картон из макулатуры, продемонстрировали улучшение показателей, как по сравнению с июнем текущего, так и с июлем 2017 года.

Эксперты ведущей американской ассоциации производителей целлюлозы и бумажной продукции констатируют, что по итогам июля 2018 года зафиксировано увеличение объемов поставок упаковочной бумаги (+5,7%), пищевой упаковки (+3,1%), а также мешков и пакетов из бумаги (+2,5%). По сравнению с июнем текущего года увеличилась норма загрузки (+0,1%) и запасы упаковочной бумаги (+1,7%).