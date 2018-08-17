Аналитики оценили влияние санкций США против госдолга России

Такие выводы сделаны в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) о влиянии проектируемых американскими сенаторами санкций против держателей российского суверенного долга (законопроект DASKA). Ранее минфин ЦБ РФ заверили, что внутренние инвесторы обеспечат запланированные объемы размещения госдолга даже без активного участия нерезидентов, однако остается вопрос, на сколько может вырасти стоимость заимствований.

Долю нерезидентов на рынке госдолга ЦБ РФ оценивал в июле в 27,5 процента (после 34,5 процента перед апрельским пакетом санкций). Минфин России не раскрывает данные о структуре нерезидентов, но, по подсчетам АКРА, на США приходится 8 процентов держателей российских ОФЗ и еврооблигаций. Кроме американских инвесторов, из набора потенциальных держателей в АКРА исключают норвежский суверенный фонд GPF в связи с его планами отказаться от вложений в ценные бумаги, коррелированные с конъюнктурой нефтяного и газового рынка.

Базовый сценарий АКРА, предполагающий, что запрет на инвестиции в новый российский госдолг влияет на поведение только инвесторов в американской юрисдикции, является достаточно оптимистичным, считает эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Даниил Наметкин. Он предполагает, что риски ухудшения условий ведения бизнеса в США вынудят и других зарубежных инвесторов отказаться от вложений в российские бумаги. Кроме того, не исключено, что рост инфляционных рисков заставит Банк России повысить ключевую ставку, которая выступает одним из основных ориентиров для рынка гособлигаций. На этом фоне стоимость заимствований для Минфина России может длительное время удерживаться вблизи достигнутых максимумов с декабря 2016 года, считает Наметкин.