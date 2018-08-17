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Резиденты США держат 8% госдолга России
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Резиденты США держат 8% госдолга России 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Газета.Ru
Резиденты Соединенных Штатов владеют около 8% государственного долга России объемом в 719 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
По оценке специалистов, к началу 2018 года 66% держателей российского долга были резидентами России (5,9 трлн руб.), 7% находились в Люксембурге (606 млрд), 1,4% в Норвегии (130 млрд), а 4,6% (382,9 миллиарда) суммарно приходились на Великобританию, Данию, Италию, Германию и другие страны Европейского союза.
Также отмечается, что информации по 13% держателей не было.
При расчетах эксперты использовали информацию из национальных центральных банков, сведенные Международным валютным фондом (МВФ) в формате исследования портфельных инвестиций или полученные напрямую из статистики министерств и государственных фондов. Также использовались данные о держателях от агентства Bloomberg.
Ранее сообщалось, что доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума.
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