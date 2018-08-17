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Аналитики определили самые хрупкие экономики
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Аналитики определили самые хрупкие экономики 

Свободная пресса 15 минут назад
Определена «хрупкая пятерка» экономик, у всех у них множество проблем, в том числе, крупный дефицит платежного баланса и значительный внешний долг. Лидер — Турция, затем следуют Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика.
Россия в данном рейтинге, по мнению экономистов Bloomberg занимает 9ое место.
Обозначение «Хрупкая пятерка» (Fragile Five) впервые было введено аналитиками Morgan Stanley в 2013 году: так они обозначили валюты Бразилии, Индонезии, ЮАР, Индии и Турции, наиболее уязвимые в то время перед ростом курса доллара. После этого различные эксперты создавали свои версии «хрупких пятерок» по разным критериям.
Ранее «СП» сообщала, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП на 2018 год до 1,9% с ожидавшихся ранее 2,1%.
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