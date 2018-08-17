Россия сделает ставку на экспорт колбасы и конфет

Российское министерство сельского хозяйство составило список мер, благодаря которым рассчитывает к 2024 году удвоить объем сельскохозяйственного экспорта — до 45 млрд долларов.

Такую цель поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе, подписанном после инаугурации в марте 2018 года.

Согласованный паспорт проекта «Экспорт продукции АПК» будет представлен в правительство 1 октября, пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабмине. Он войдет в нацпрограмму «Международная кооперация и экспорт».

В проекте перечислены четыре основные задачи: производство качественно новых продуктов, соответствующих ожиданиям потребителей на целевых рынках сбыта,

построение эффективной экспортно ориентированной логистической инфраструктуры,

снятие создающих препятствия тарифных и нетарифных ограничений,

развитие системы продвижения продукции АПК на внешних рынках. В Минсельхозе РФ пояснили, что сложность планируемых изменений вызвана невозможностью добиться их, не меняя саму структуру производства.

Сейчас основную часть экспорта российского АПК составляет пшеница. Но емкость ее рынка в мире ограничена. Чтобы выйти на другие рынки, придется создать «новые сельхозпродукты с большей добавленной стоимостью»: колбасные изделия,

кондитерские изделия,

напитки,

продукты глубокой переработки зерна (крахмал, сироп, пищевой спирт). Объем их производства по сравнению с нынешним предстоит увеличить более чем на 40 млн тонн.

Для экспорта увеличенного объема продукции потребуется: построить новые распределительные центры,

нарастить портовые и перевалочные мощности,

внедрить цифровые технологии. Еще одна мера, планируемая Минсельхозом РФ, — снятие ветеринарных и фитосанитарных ограничений, которое облегчит вывоз продукции.

Отдельный пункт проекта — создание сети профессиональных представителей, которые будут сопровождать и продвигать продукцию российского АПК за границей.