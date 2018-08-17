Россия сделает ставку на экспорт колбасы и конфет 

Российское министерство сельского хозяйство составило список мер, благодаря которым рассчитывает к 2024 году удвоить объем сельскохозяйственного экспорта — до 45 млрд долларов.
Такую цель поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе, подписанном после инаугурации в марте 2018 года.
Согласованный паспорт проекта «Экспорт продукции АПК» будет представлен в правительство 1 октября, пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабмине. Он войдет в нацпрограмму «Международная кооперация и экспорт».
В проекте перечислены четыре основные задачи: производство качественно новых продуктов, соответствующих ожиданиям потребителей на целевых рынках сбыта,
построение эффективной экспортно ориентированной логистической инфраструктуры,
снятие создающих препятствия тарифных и нетарифных ограничений,
развитие системы продвижения продукции АПК на внешних рынках. В Минсельхозе РФ пояснили, что сложность планируемых изменений вызвана невозможностью добиться их, не меняя саму структуру производства.
Сейчас основную часть экспорта российского АПК составляет пшеница. Но емкость ее рынка в мире ограничена. Чтобы выйти на другие рынки, придется создать «новые сельхозпродукты с большей добавленной стоимостью»: колбасные изделия,
кондитерские изделия,
напитки,
продукты глубокой переработки зерна (крахмал, сироп, пищевой спирт). Объем их производства по сравнению с нынешним предстоит увеличить более чем на 40 млн тонн.
Для экспорта увеличенного объема продукции потребуется: построить новые распределительные центры,
нарастить портовые и перевалочные мощности,
внедрить цифровые технологии. Еще одна мера, планируемая Минсельхозом РФ, — снятие ветеринарных и фитосанитарных ограничений, которое облегчит вывоз продукции.
Отдельный пункт проекта — создание сети профессиональных представителей, которые будут сопровождать и продвигать продукцию российского АПК за границей.