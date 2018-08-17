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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 52 базисных пункта
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 52 базисных пункта 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 августа /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 17 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8894 юаня за доллар и повысился на 52 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8946 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8437 юаня за евро, 6,2177 юаня за 100 иен, 0,87767 юаня за сянганский доллар, 8,7700 юаня за фунт стерлингов, 9,7017 рубля за юань. -0-
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