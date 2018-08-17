Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 52 базисных пункта

Пекин, 17 августа / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 17 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8894 юаня за доллар и повысился на 52 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8946 юаня за доллар.