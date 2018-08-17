Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут

— После активного роста по факту введения очередного пакета санкций США против РФ, валютные курсы основных валют против рубля вошли в зону волатильности в широких диапазонах. Размах колебаний и для курса доллара против рубля, и для курса евро около трех рублей. Ценовой спектр для американской валюты: 66-69 рублей, для единой европейской: 75 -78 рублей.

По всей видимости, где-то в этих диапазонах и будут найдены равновесные сбалансированные значения валютных курсов, отвечающие сложившимся реалиям, и с точки зрения геополитики, и с точки зрения экономики. Нефтяные фьючерсы находятся в нисходящем тренде и поэтапно снижались шесть из последних семи недель. В середине следующей недели США официально введут в действие уже объявленные санкции. Это еще один дополнительный фактор давления на рубль.

Но поддержку рублю оказывал Минфин РФ , снизивший объем покупок валюты в рамках исполнения бюджетного правила. Из внутренних факторов также следует отметить приближение налогового периода, который, как правило, позитивно сказывается на курсе национальной валюты. Кроме того, восстановление курса турецкой лиры после сокрушительного обвала в предыдущие дни и информация о возобновлении контактов США — Китай по вопросу торговых пошлин, способствовали некоторой стабилизации по всему спектру рисковых активов.

Курс доллара в последний торговый день уходящей недели преимущественно будет концентрироваться в границах 66,40-67,50 рубля, границы колебаний для евро 75,25-76,75 рубля.

Следующая, предпоследняя неделя августа традиционно характеризуется снижением торговой активности на мировых финансовых площадках. Кроме того, и повестка календаря макроэкономических событий будет относительно спокойной. Основными драйверами будут выступать какие-либо неожиданные новости и события, а также технические факторы.

Нельзя исключать формирование нисходящего уклона в динамике доллара и евро, если наметившиеся снижение напряжения на мировых финансовых рынках получит продолжение. Для смены краткосрочных настроений с временным горизонтом одна — две недели необходимы, чтобы курс доллара против рубля закрепился ниже уровня 66,40 рубля. Тогда будет возможно укрепление рубля в зону 65,00-65,50 рубля. Если же негативные сюрпризы возобновятся, то не исключены попытки повторного тестирования зоны 68-69 рублей.

Для евро аналогичные выкладки выглядят следующим образом. Уровень разворота тенденции 75,25 рубля. При его пробое вниз цель снижения евро — район 74 рубля. При негативном сценарии — рост в зону 77,50-78 рублей. Расчетный уровень баланса 76,15 рубля.