КНР расширит доступ к рынку А-акций для иностранцев

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика» Китайский комитет по контролю над ценными бумагами расширит доступ к рынку акций, котирующихся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

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Как сообщает канал CGTN, китайский комитет по контролю над ценными бумагами, с 15 сентября этого года доступ к рынку А-акций будет расширен части иностранных инвесторов.

Речь идет о двух категориях. Во-первых, инвестировать в А-акции смогут физические лица, работающие в материковой части Китая. Вторая категория — это те, кто работают за границей, но в компаниях, котирующихся на китайском рынке А-акций, и при этом участвуют в опционных программах. Удовлетворяющие этим условиям лица теперь смогут открывать счета для операций с А-акциями.

Комитет отмечает, что индивидуальные инвесторы должны быть из стран или регионов, чьи регуляторы ценных бумаг установили нормативные соглашения о сотрудничестве с китайской стороной.

А-акции — акции, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Торговля A— акциями (около 50% всех рыночных ак­ций) разрешена только в пределах Китая за нацио­нальную валюту. Эти акции принадлежат в основном физическим лицам, и лишь не­большое число — китайским организациям.

С декабря 2002 года акции типа A стали доступны и для иностранцев. Однако приобрести A-акции можно только через управляющие, страховые и инвестици­онные компании, коммерческие и инвестици­онные банки. Для участия в биржевой торговле такие организации должны приобрести статус квалифицирован­ных иностранных институциональных инвесто­ров (Qualified ForeignInstitutional Investor, QFII). При этом китайские регуля­торы устанавливают ежегодные квоты на при­обретение китайских активов.