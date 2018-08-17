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Китай примет новые меры по содействию частному инвестированию и развитию частного сектора экономики
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Китай примет новые меры по содействию частному инвестированию и развитию частного сектора экономики 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Пекин, 17 августа /Синьхуа/ — Китай будет принимать ряд новых мер для лучшего устранения факторов, препятствующих частному инвестированию и развитию частного сектора экономики, а также повышения экономической жизнеспособности. Такое решение было принято на очередном заседании Госсовета КНР, которое прошло в четверг под председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна.
На заседании было отмечено, что необходимо усиливать реформу и расширять открытость внешнему миру, принимать дополнительные меры по оживлению рынка, обращать внимание на возникающие проблемы, планировать заранее и корректировать политику по мере необходимости для того, чтобы экономика развивалась в правильном диапазоне.
В последние годы Китай прилагал неустанные усилия по поощрению частных инвестиций. За первые 7 месяцев этого года объем частных инвестиций достиг 22,26 трлн юаней /около 3,32 трлн долл. США/, увеличившись на 8,8 проц. в годовом исчислении. При этом темпы роста были на 3,3 процентного пункта выше, чем темпы роста разных видов инвестиций.
Участники заседания призвали активизировать усилия по снижению порога для частных инвестиций в ключевых областях, стимулированию внутреннего спроса и содействию занятости.
Необходимо сократить и отменить дополнительные условия, препятствующие притоку частных инвестиций в такие сферы, как здравоохранение и уход за престарелыми, устранить скрытые препятствия в землепользовании, финансовой поддержке и подготовке кадров и создать благоприятный конкурентный климат, отметили на заседании.
В дальнейшем необходимо серьезно претворить в жизнь меры по снижению налогов и сборов для частного бизнеса, решить трудности малого и микробизнеса в области финансирования. -0-
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