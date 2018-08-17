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СМИ: в Таиланде разыскивают подозреваемого в мошенничестве на $22 млн россиянина
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СМИ: в Таиланде разыскивают подозреваемого в мошенничестве на $22 млн россиянина 

ТАСС 49 минут назад
БАНГКОК, 17 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда объявили в розыск 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, которого подозревают в мошенничестве на трейдинговой платформе SiamOption.com. Как сообщил портал The Phuket News, уроженец Санкт-Петербурга считается организатором незаконной схемы.
Полиция провела специальную операцию на Пхукете, а также в Бангкоке и Кхон-Кэне, где находились офисы компании SiamOption.com. Во время рейдов были задержаны 19 человек, среди которых не было Чикалова, стражи порядка уверены, что россиянину удалось покинуть Пхукет. Фигурантам дела предъявили обвинения в нарушении закона об азартных играх и в мошенничестве с использованием компьютера.
Во время операции было изъято 17 компьютеров, 15 смартфонов, 260 тыс. батов ($7,8 тыс.) наличными, а также банковские книжки от 22 счетов в финансовых институтах. Правоохранители теперь пытаются вернуть пострадавшим порядка 730 млн батов ($21,9 млн).
По данным правоохранительных органов, сайт SiamOption.com предлагал быстрый заработок на бинарных опционах за счет ставок на изменение котировок различных активов — акций крупных компаний, сырья и биржевых индексов. Однако после регистрации и внесения средств на личный счет люди не могли торговать или инвестировать, как им обещали.
На SiamOption.com было зарегистрировано 1,4 млн клиентов, каждый месяц на сайте появлялось по 100 тыс. новых учетных записей, вместе с тем ежемесячная прибыль портала от подписок составляла порядка 20 млн батов (более $600 тыс.). Правоохранители отметили, что ежегодный оборот сайта составлял более 100 млн батов (более $3 млн). Сейчас все учетные записи и банковские счета, связанные с SiamOption.com, заморожены. В полиции добавили, что уже обнаружили порядка шести подобных порталов.
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