СМИ: в Таиланде разыскивают россиянина из-за связи с мошеннической схемой

БАНГКОК, 17 авг — РИА Новости . Полиция Таиланда разыскивает россиянина, жившего до недавнего времени на острове Пхукет, в связи с расследованием крупной мошеннической схемы в интернете, из-за чего уже задержаны 19 местных жителей, сообщает интернет-портал Phuket News со ссылкой на полицию.

Следствие считает 37-летнего россиянина Алексея Чикалова, уроженца Петербурга, жившего на острове Пхукет и уехавшего оттуда в неизвестном направлении несколько дней назад, одним из основных инвесторов и операторов мошеннической схемы на сумму не менее 20 миллионов долларов, отмечает издание.

По данным полиции, зарегистрированная в Таиланде фирма с головным офисом в Бангкоке и филиалами на Пхукете и в провинции Кхонкен выступала в роли инвестиционного консультанта и привлекала через интернет и в реальном пространстве инвестиции местных граждан в фонды, привязанные к бирже иностранных валют Forex, и в другие инвестиционные «инструменты», обещая инвесторам 10% прибыли.

Отмечается, что на самом деле деньги вкладчиков использовались для игры на криптовалютных биржах, что запрещено таиландским законодательством. В результате азартной игры и эффекта пирамиды многие инвесторы потеряли свои инвестиции, говорится в сообщении.

В ходе расследования полиция попытается вернуть почти полутора миллионам инвесторов около 20 миллионов долларов, вложенных ими в схему, заявил в Бангкоке заместитель начальника туристической полиции Таиланда генерал-майор Сурачет Хакпхан, инициировавший расследование мошеннической схемы, слова которого цитирует портал. Хакпхан известен, как инициатор и руководитель долгосрочной полицейской операции «Рентген» ("X-Ray Outlaw Foreigner") — регулярных массовых ночных облав на иностранных правонарушителей.

На пресс-конференции генерал Хакпхан сообщил журналистам, что всем задержанным по делу о мошеннической схеме предъявят обвинения в нелегальной организации азартных игр. По мере выяснения фактов и обстоятельств дела некоторым задержанным могут быть позже предъявлены обвинения в мошенничестве, добавил он.