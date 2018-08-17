Ещё
Министры финансов Франции и Турции обсудили противодействие санкциям США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.05
76.76
76.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.84
–0.07 Золото
1181.08
+0.07 РТС
1052.74
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1441
–0.0127
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Министры финансов Франции и Турции обсудили противодействие санкциям США 

РИА Новости 47 минут назад
АНКАРА, 17 авг — РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак и его французский коллега Бруно Ле Мэр в ходе телефонных переговоров обсудили противодействие санкциям Вашингтона и договорились о встрече в Париже 27 августа, сообщили в турецком минфине в пятницу.
"Наш министр провел переговоры с французским коллегой Бруно Ле Мэром. Министры обсудили экономическое сотрудничество двух стран и противодействие санкциям США. Они приняли решение встретиться в Париже 27 августа", — говорится в заявлении министерства.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. Лира укрепилась в среду и четверг на 19% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.
Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.
Последние новости
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Денег нет: россиянам грозит долговая яма85
Предсказана неизбежность нового кризиса15
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут
Россия уступила лидерство по нефти35
Новое падение: куда рухнет рубль448
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:38
Россиян c зарубежными счетами ждет сюрприз
Личный счет
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение