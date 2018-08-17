Тревожные сигналы: стоит ли ФРС еще раз повышать ставку?

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика». Тревожные сигналы приходят из США. Похоже, американская экономика не так сильна, как того хотят власти. Как поведет себя ФРС

Экономика США, которая, по официальным данным, демонстрирует уверенный рост, подает все больше негативных сигналов. Опубликованный накануне индекс производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии опустился к минимумам, зафиксированным до выборов президента осенью 2016 г.

Zerohedge

Показатель оказался вдвое ниже прогнозов аналитиков. И хотя данный индикатор указывает на ожидания экономических субъектов, так называемый индекс Филадельфии традиционно считается одним из наиболее полных индикаторов состояния экономики.

Торговая война с Китаем сильно тревожит американцев. И хотя Трамп уверен, что его действия принесут США лишь пользу, такого мнения придерживаются далеко не все, да и такие потрясения для бизнеса в любом случае не пройдут бесследно.

Рынки, правда, сейчас больше увлечены геополитикой. Их вообще мало интересуют макроэкономические данные. Фондовые индексы США накануне снова уверенно шли вверх, при этом рост наблюдался в большинстве акций. До этого трейдеры тащили индиткаторы с помощью «тяжелых» компаний, которые имеют высокий вес в индексах. Впрочем, главный «тяжеловес» — Apple — накануне прибавил еще 1,5%, обновив свой максимум, доведя капитализацию до $1041,46 трлн.

"Вести. Экономика" ранее уже не раз отмечали, что макроэкономическая статистика в США уже давно вызывает опасения. Дело в том, что данные, которые основаны на уже случившихся события (hard data), например объемы производства и так далее, демонстрировали негативную динамику, а оптимизм наблюдался лишь в опросах (soft data), а манипулировать итогами опросов очень легко.

Сейчас soft data начала постепенно догонять hard data, то есть негативная тенденция теперь отражается и в опросах, а значит, даже уверенные оптимисты начинают менять свой взгляд на будущее.

Главная интрига — как поведет себя Федеральная резервная система: будет она и дальше ужесточать денежно-кредитную политику или сделает паузу? Некоторые эксперты высказывают мнение, что в случае повышения ставки в сентябре фондовый рынок не выдержит и индексы неминуемо пойдут вниз.

Впрочем, предсказания обвала звучат уже достаточно давно. Учитывая наличие нескольких компаний в индексе S&P 500, капитализация которых близка к $1 трлн, держать индексы на плаву можно сколько угодно долго.