Собственником новокуйбышевской «Новы» стала Виктория Михельсон 

Владельцем ООО «Нова» стала Виктория Михельсон, пишет «КоммерсантЪ». Ей принадлежит 100% уставного капитала компании. В начале года организация перешла в собственность ее топ-менеджеров Сергея Романцева, Андрея Кошарского и Виктора Фомина. Сделку в организации не комментировали. Ранее «Нова» принадлежала ООО «Левит» Леонида Михельсона. До этого собственниками компании в разные годы выступали офшоры с Кипра и ООО «Новафининвест», собственниками которого указываются «Левит» и компания Swgi growth fund (Cyprus) limited, которая также является нынешним крупным акционером ПАО «Новатэк».
"Нова" была основой бизнеса Леонида Михельсона, но после создания «Новатэка» организация отошла на второй план. Ее переход в собственность топ-менеджеров связывали с желанием Михельсона сосредоточиться на проектах «Новатэка», ставшего одним из крупнейших в стране производителей природного газа. В прошлом году выручка газовой компании достигла 468,5 млн руб., прибыль составила 120,5 млн рублей. За первый квартал этого года «Новатек» получил 133 млн руб. выручки и 27 млн руб. прибыли.