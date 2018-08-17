Ещё
Собственником новокуйбышевской «Новы» стала Виктория Михельсон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
67.05
76.00
76.40
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
71.33
+0.00 Золото
1175.79
–0.07 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1379
–0.0189
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Собственником новокуйбышевской «Новы» стала Виктория Михельсон 

Волга Ньюс 39 минут назад
Владельцем ООО «Нова» стала Виктория Михельсон, пишет «КоммерсантЪ». Ей принадлежит 100% уставного капитала компании. В начале года организация перешла в собственность ее топ-менеджеров Сергея Романцева, Андрея Кошарского и Виктора Фомина. Сделку в организации не комментировали. Ранее «Нова» принадлежала ООО «Левит» Леонида Михельсона. До этого собственниками компании в разные годы выступали офшоры с Кипра и ООО «Новафининвест», собственниками которого указываются «Левит» и компания Swgi growth fund (Cyprus) limited, которая также является нынешним крупным акционером ПАО «Новатэк».
"Нова" была основой бизнеса Леонида Михельсона, но после создания «Новатэка» организация отошла на второй план. Ее переход в собственность топ-менеджеров связывали с желанием Михельсона сосредоточиться на проектах «Новатэка», ставшего одним из крупнейших в стране производителей природного газа. В прошлом году выручка газовой компании достигла 468,5 млн руб., прибыль составила 120,5 млн рублей. За первый квартал этого года «Новатек» получил 133 млн руб. выручки и 27 млн руб. прибыли.
Волга Ньюс: последние новости
Ильдар Шайхутдинов: "Мы не догоним мировые экономики, если не научимся оценивать свои знания" ВТБ обеспечил банковское сопровождение первой поставки алмазов в Китай за рубли "Балтика" нарастила долю рынка и увеличила объемы продаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы границы, ниже которых доллар и евро не упадут35
Стало известно о сокращениях на Байконуре26
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему965
Как Сорос предсказал России сущий ад176
Сможет ли Россия попрощаться с долларом36
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение