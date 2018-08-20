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В России уравняли в цене слабую и крепкую водку
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В России уравняли в цене слабую и крепкую водку 

Газета.Ru 20 августа 2018
В России вступили в силу единые минимальные цены на водку, сообщает "Российская газета".
Изменения предполагают единые минимальные цены на «слабую» и «крепкую» водку, то есть на напитки крепостью от 37 до 40 градусов.
Минимальная розничная цена составляет 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Цены были установлены приказом министерства финансов России, через 45 дней после регистрации документа Минюстом указ вступает в силу.
Ранее сообщалось, что в аналитическом центре при правительстве России предложили каждые 12 месяцев пересматривать минимальную розничную цену на алкоголь.
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