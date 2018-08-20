В России уравняли в цене слабую и крепкую водку

В России вступили в силу единые минимальные цены на водку, сообщает "Российская газета"

Изменения предполагают единые минимальные цены на «слабую» и «крепкую» водку, то есть на напитки крепостью от 37 до 40 градусов.

Минимальная розничная цена составляет 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.