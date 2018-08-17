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Биткоин нацелился на $6,5 тысяч
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Биткоин дорожает, нацелившись на $6,5 тыс. 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает в пятницу, двигаясь к отметке 6,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.44 мск биткоин дорожал на 2,31% — до 6,467 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,41% — до 6,434 тысячи долларов.
Другие криптовалюты поддержали позитивный тренд биткоина: Ethereum дорожает на 4,99% — до 298,78 доллара, Ripple — на 6,62%, до 0,3022 доллара, Bitcoin Cash — на 4,1%, до 533,13 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 211,41 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.
В начале недели биткоин откатился к психологической отметке в 6 тысяч долларов, ненадолго пробив ее вниз. Аналитики опасались дальнейшего падения курса биткоина. Однако позднее виртуальная валюта отыграла потери, поднявшись до диапазона 6,3-6,6 тысячи долларов.
"Такая динамика позволяет сделать предположение, что уровень поддержки в 6 тысяч долларов оказался действительно надежным для первой криптовалюты. Однако ей явно не хватает сил для дальнейшего роста", — прокомментировал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов.
По мнению эксперта, причиной слабой активности покупателей является неопределенность на рынке.
"Покупатели ждут благоприятной ситуации для захода на рынок, а скачки в цене не дают им уверенности в правильности момента", — пояснил он.
По прогнозу аналитика, в пятницу цена биткоина будет колебаться в диапазоне 6,2-6,4 тысячи долларов.
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