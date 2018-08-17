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Нерешенные вопросы в отношениях США и Турции сдерживают активность инвесторов на EM
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Нерешенные вопросы в отношениях США и Турции сдерживают активность инвесторов на EM 

Прайм 50 минут назад
В четверг давление продаж на рынке акций сократилось на фоне смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами» (был анонсирован визит заместителя министра торговли КНР в США для обсуждения торговых вопросов), однако возобновления устойчивого потока заявок на покупку не последовало, поскольку сдерживающим фактором для инвесторов остается неопределенность в отношении масштаба санкций США в отношении РФ. В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели акции Газпром нефти (SIBN, +3.2%) — финансовые результаты компании за первое полугодие оказались в среднем лучше прогнозов. Аэрофлот (AFLT) подорожал на 2.9%, Сбербанк (SBER) — на 1.9, Мечел (MTLR) — на 1.7%. Тем временем в минусе закрылись ММК (MAGN, —2.0%), Татнефть (TATN, —1.5%), Башнефть (BANE, —1.5%), Роснефть (ROSN, —1.5%).
Во втором эшелоне наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции Самраэнерго (SAGO) подорожали на 7.7%, корпорации Иркут (IRKT) — на 5.6, МРСК Сибири (MRKS) — на 5.4%. Тем временем Русская Аквакультура (AQUA) подешевела на 7.5%, РуссНефть (RNFT) — на 3.7%, МРСК Волги (MRKV) — на 2.3%.
Фондовые индексы США повысились на 0.4-1.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
С позиций технического анализа, консолидация с возможными границами 1050 пунктов — 1090 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Вместе с тем индикаторы направленного движения указывают на сохранение нисходящего среднесрочного тренда по индексу. Внешний фон к началу торгов выглядит нейтральным — смягчение опасений в отношении «торговых войн» между США и КНР стало благоприятным фактором для фондовых рынков, но остаются вопросы в отношениях США с Турцией, что сдерживает активность инвесторов не только на турецком рынке, но и на развивающихся рынках в целом. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже отметки 67.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.
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