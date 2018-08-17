Дефолт 1998 года: истоки и уроки

Недолго музыка играла

Начало 90-х в России было временем галопирующей инфляции, достигавшей сотни процентов в год. Государству нужен был неинфляционный источник капитала. И он был найден: государственные краткосрочные обязательства — облигации федерального займа (ГКО-ОФЗ), номинированные в долларах. Ценные бумаги запустили в оборот в 1993 году, сразу разрешив их покупку иностранцам. И начался праздник жизни — инвесторы с удовольствием покупали практически все эмиссии, 80-100% рынка ценных бумаг занимал именно этот инструмент.

По данным издания «Рынок ценных бумаг», инвесторы за пятилетку (1993-1998) заработали на ГКО-ОФЗ порядка $28,9 млрд

«Основной темой внешней политики страны был вопрос: получит ли Россия очередной транш валютных кредитов от МВФ ? Зависимость от западных денег была колоссальной, сомнительная по справедливости приватизация многих предприятий была уже в прошлом, но западным кредиторам нужно было что-то новое взамен на кредиты», — говорит о допуске иностранцев к покупке госбумаг Константин Печников, заместитель руководителя ООО «ФИНАМ-НН», представитель АО «ФИНАМ» в г. Нижний Новгород.

Государство не думало о последствиях, погашая обязательства по предыдущим выпускам деньгами от последующих. Не считая первый год хождения ГКО-ОФЗ, в последующие годы средний объём выпуска облигаций составлял $50 млрд, что было выше годового бюджета страны по курсу тех лет.

Доллары были нужны, в том числе, на погашение внешнего долга СССР, более 61% которого досталось в наследство РФ. По состоянию на 1 января 1992 года внешний долг Советского Союза составлял $123,8 млрд, пишет Егор Гайдар в книге «Гибель империи». Напомним, он был премьер-министром страны в июне—декабре 1992 года, так что ситуацией владел.

Из огня да в полымя

Постепенно российская экономика приходила в себя: инфляция снизилась с 197% в 1995 г. до 14% в 1997 году. Финансовый дефицит России упал вдвое: 11% ВВП в 1994 году и меньше чем 5% ВВП в 1995 году.

Банк России в 1997 году провёл деноминацию, «зачеркнув» на банкнотах три нуля. В оборот вернулась монета в 1 копейку, которая стала иметь экономический смысл.

Но тут в июле 1997 года разразился азиатский экономический кризис, волнами разошедшийся по миру и зацепивший Россию. Деньги инвесторов начали иссякать и они стали меньше покупать ГКО-ОФЗ, выкуп которых с 80-95% эмиссии упал до 20-40%, говорят данные ММВБ и ЦБ. А тут ещё снизились мировые цены на углеводороды, являвшиеся основным экспортным источником долларов для России. Покрывать обязательства по ГКО-ОФЗ пришлось из бюджета, и без того дефицитного. Валютные резервы упали с $23,1 млрд в III квартале 1997 г. до $17,8 млрд в IV квартале того же года. Не помог даже кредит в $4 млрд от МВФ.

В августе 1998 года заморозили ГКО на сумму около $37 млрд по номиналу или $29 млрд по цене размещения. Иностранные инвесторы лихорадочно выводили капиталы с российского рынка, крупные корпорации сворачивали бизнес. Но зафиксировать потери и уйти успели не все. Например, хедж-фонд Long-Term Capital Management объявил о банкротстве. Не спасло даже наличие в правлении нескольких лауреатов Нобелевской премии по экономике.

Сергей Кириенко подал в отставку 23 августа, его место занял Виктор Черномырдин . В течение месяца ушло в отставку руководство ЦБ.

Наталия Орлова , главный экономист Альфа-Банка , руководитель Центра макроэкономического анализа считает, что дефолт был неизбежен и экономика страны балансировала на его грани на протяжении 1991 — 1997 годов: «Падение цен на нефть в 1998 просто сделало невозможным дальнейшее расширение долговой пирамиды, но сам дефолт был предопределен огромным объемом унаследованных долгов и глубиной экономического кризиса начала 1990-х».

В целом, российская экономика сжалась на 5%. Глубокая девальвация рубля повысила конкурентоспособность экономики России, а освободившиеся от иностранцев рыночные ниши дали возможность расти отечественному бизнесу. Орлова говорит, что тяжесть восприятия дефолта связана с тем, что он стал завершающим аккордом в непрерывном экономическом спаде 90-х годов. Рост на 1% был зафиксирован только в 1997 году, но положение не спас.

Нижегородское измерение

В 1997 году Нижегородская область разместила на внешнем рынке еврооблигаций на $100 млн под 8,75% годовых, что было чуть хуже, чем суверенный уровень. И мы стали одним из первых российских регионов, кто вышел на мировой рынок с собственными облигациями. Средства от еврозайма распределяли по конкурсу, в кредит. Получили их не только промпредприятия, но и станции водоочистки «Малиновая гряда» в Нижнем Новгороде.

Первый транш по купону Нижегородская область выплатила, потом наступил технический дефолт по облигациям, кредитный рейтинг региона рухнул до «мусорного». Тогдашний губернатор Иван Скляров вёл переговоры с держателями и в 1999 году договорился о реструктуризации. Погашение обязательств перед держателями завершили весной 2006 года. Взявшие средства еврозайма предприятия вернули всё в полном объёме.

Уроки дефолта

Были у дефолта и позитивные последствия.

Перечисляет Наталия Орлова: «Во-первых, напрямую и через высокую инфляцию обнулили огромный объем накопленных в экономике долгов, так называемых неплатежей, которые парализовали работу реального сектора. Суммарно они достигали 50% ВВП к моменту кризиса 1998 года. Во-вторых, девальвация переключила спрос с импортной на российскую продукцию, то есть предприятия не только освободились от груза задолженности, но и получили рост спроса на свою продукцию. Присутствие иностранных производителей после 1998 года, наоборот, стало расти, хотя было очень низким в 1990-е».

Наталия Орлова говорит, что урок любого дефолта в том, что нужно просчитывать свои финансовые возможности и заимствовать на эффективные проекты. Рост долга должен обязательно транслироваться в рост ВВП, только так можно гарантировать обслуживание обязательств. При этом следует понимать, что дефолт 1998 был обусловлен решением России взять на себя долги СССР, и был следствием исключительных обстоятельств, в которых оказалась страна в 90-е годы.