Риски новой волны ослабления турецкой валюты и всей группы валют EM не нивелировались

Улучшение настроений на глобальных рынках позволило рублю и другим валютам развивающихся стран вчера продемонстрировать коррекционное восстановление — российский рубль, мексиканский песо, турецкая лира прибавили против доллара 0,7-1,9%. Новости о договоренности между Китаем и США провести переговоры по вопросу торговых ограничений локально поддержали аппетит к риску на рынках, но вряд ли способны удерживать его стабильно высоким, по крайней мере, до самой встречи (21-22 августа). На глобальном валютном рынке индекс доллара (DXY) корректирующийся в первой половине дня ближе к закрытию основной торговой сессии Московской биржи отыграл большую часть потерь, и на утро сегодняшнего дня находится вблизи 96,50-97,50 б.п.

Локальное восстановление позиций в валютах EM в последние три-четыре сессии во многом связано с приостановлением паники в турецкой лире. Турецкому ЦБ за счет управления ликвидностью в национальной/иностранных валютах пока удается успокоить рынок — и пара доллар/лира вчера опускалась в район 5,7 лир/долл. (курс пары снизился уже на 20% от максимумов). Однако с точки зрения сантимента, противоречия Турция-США могут вновь начать оказывать давление на лиру. Так, вчера глава Минфина США С. Мнучин заявил о готовности ввести новые санкции против Турции, если не будет освобожден американский пастор Э. Брансон. Повышение турецкими властями пошлин на импорт ряда американских товаров в середине недели также не добавляет конструктивизма диалогу. Таким образом, риски новой волны ослабления турецкой валюты и всей группы валют EM, несмотря на текущее восстановление, не нивелировались.

По паре доллар/рубль пока продолжаем ориентироваться на диапазон 66,30-67,80 руб/долл. Новые обострения турецкой проблемы, либо комментарии официальных лиц относительно санкционной истории могут привести к новому импульсу роста волатильности.