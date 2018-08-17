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Что привело Россию к кризису
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Что привело Россию к кризису 

News.ru 26 минут назад
Государственный долг России к 1998 году значительно вырос в результате политической борьбы оппозиционной Госдумы с назначенным Борисом Ельциным либеральным правительством. Дума принимала несбалансированные дефицитные бюджеты, увеличивая их расходную часть, а кабинет министров, пытаясь залатать финансовые дыры, выпускал государственные казначейские обязательства (ГКО).
Спрос на ГКО был значительным, поскольку покупателей привлекали эти краткосрочные и высокодоходные облигации.
В результате, возникла ситуация, когда для погашения государственных долгов приходилось занимать снова и снова. К декабрю 1997 года было снято ограничение на покупку ГКО иностранными инвесторами, а с 1 января 1998 года отменены ограничения на вывоз капитала, что повлекло значительную спекулятивную атаку на рубль. Средств, на поддержание курса национальной валюты в установленном Центробанком валютном коридоре, требовалось всё больше. За три дня до дефолта Анатолий Чубайс и Егор Гайдар провели переговоры с МВФ о предоставлении внеочередного транша, но положительного решения не добились.
Усугубили ситуацию и цены на нефть, снизившиеся к августу 1998 года почти втрое с начала года и лишившие государственный бюджет значительной части доходов. Назревал крах всей авантюрной и спекулятивной системы ГКО, на фоне отсутствия средств в казне, невыплат пенсий и зарплат бюджетникам и неспособности государства проводить четкую налоговую политику.
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