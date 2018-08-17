Нефть в минусе, несмотря на перспективы улучшения отношений между США и Китаем

Investing.com — Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов, несмотря на то, что напряженность между США и Китаем, по-видимому, ослабевает, поскольку экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что китайские и американские чиновники в августе намерены возобновить торговые переговоры.

Октябрьский фьючерс на нефть Brent скинул 0,05% до $71,40 за баррель, а сентябрьский фьючерс на нефть WTI снизился на 0,03% до $65,44 за баррель.

Нефть Brent приготовилась к третье неделе снижения подряд, а для WTI это будет седьмое снижение.

В интервью CNBC Кадлоу сказал, что президент США Дональд Трамп настроен на заключение выгодной сделки на первой крупной встрече между двумя странами более чем за два месяца.

«Китайское правительство не должно недооценивать жесткость и готовность президента Трампа продолжать эту битву с целью устранить тарифы и нетарифные барьеры, а также прекратить кражу интеллектуальной собственности и принудительную передачу технологий», — сказал Кадлоу. «Это то, о чем мы просим уже достаточно давно».

Рынки обеспокоены тем, что потенциальная полномасштабная торговая война между США и Китаем замедлит глобальный экономический рост и снизитспрос на энергоносители, в то время как противостояние между США и Турцией вызвало опасения по поводу того, что кризис может перекинуться на развивающиеся рынки.

«Рынки оживут в ожидании ускорения экономического роста Китая, который сейчас является определяющим фактором. Если торговый конфликт будет улажен, то мир будет выглядеть намного более радужным», — сказал Майкл Лоуэн, стратег по сырьевым товарам в Scotiabank.

Цены на нефть оказались под давлением после того, как данные из Управления энергетической информации США в среду отразили неожиданный рост запасов сырья на 6,8 млн баррелей за неделю (по состоянию на 10 августа). Аналитики прогнозировали снижение уровня запасов на 2,5 млн баррелей.