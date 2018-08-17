Беларусь увеличила производство импортозамещающей продукции

Всего в категорию импортозамещающей продукции вошло 38 видов товаров. Ранее они либо не производились на территории республики, либо выпускались в недостаточном количестве и импортировались из-за рубежа. Большую роль в импортозамещении сыграл «Светлогорский ЦКК», который в тестовом режиме начал выпуск уникальной для Беларуси сульфатной беленой целлюлозы. Всего этой продукции за первое полугодие 2018 было выпущено 1,2 тыс. тонн.

Производство всех видов бумаги и картона увеличилось на 2,8%. Растет ассортимент и объемы производства ДСП и ДВП плит — на 6,3% и 34,7% соответственно. Выпуск фанеры вырос на 82,7%.

«Беллесбумпром» планирует в течение 2018 года выпустить продукции не менее чем на 400 млн долларов.