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Беларусь увеличила производство импортозамещающей продукции
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Беларусь увеличила производство импортозамещающей продукции 

ИнформУпак 1 час назад
Всего в категорию импортозамещающей продукции вошло 38 видов товаров. Ранее они либо не производились на территории республики, либо выпускались в недостаточном количестве и импортировались из-за рубежа. Большую роль в импортозамещении сыграл «Светлогорский ЦКК», который в тестовом режиме начал выпуск уникальной для Беларуси сульфатной беленой целлюлозы. Всего этой продукции за первое полугодие 2018 было выпущено 1,2 тыс. тонн.
Производство всех видов бумаги и картона увеличилось на 2,8%. Растет ассортимент и объемы производства ДСП и ДВП плит — на 6,3% и 34,7% соответственно. Выпуск фанеры вырос на 82,7%.
«Беллесбумпром» планирует в течение 2018 года выпустить продукции не менее чем на 400 млн долларов.
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