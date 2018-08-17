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Инвестидея: спекулятивная покупка ОФЗ
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Инвестидея: спекулятивная покупка ОФЗ 

Прайм 23 минуты назад
В четверг лидерами роста на фоне отчетности за 1П2018 г. и новостей по дивидендам стали акции Газпромнефти (+3,19%). Аутсайдерами стали бумаги Мечела (-2,31%), обновившие рублевый минимум. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66,50-67,50.
Газпром (+0,44%) увеличил добычу. Темпы роста сократились по сравнению с 2017 годом, за полгода добыча увеличилась на 8,1%, а экспорт на 5,7%. Замедление роста не является негативным фактором. Ввод в действие «Северного потока-2», «Силы Сибири» и «Турецкого потока» увеличит добычу и экспорт более чем на 100 млрд куб. после 2020 г. В долгосрочном плане Газпром выглядит привлекательно за счет роста объемов, умеренного долга и потенциального снижения инвестпрограмм.
Ведомства представят предложения по налогам. Вчера котировки металлургических компаний продолжили снижение несмотря на появившиеся новости о том, что в министерствах не поддержали идею налогов на добывающие компании. На следующей неделе вопрос будет рассмотрен в правительстве. Возможно, первоначальный вариант налогов будет мягким, чтобы не вызвать резко негативной реакции у металлургов, но в дальнейшем не исключается его ужесточение. Котировки сырьевых компаний, капитализация которых упала уже на $4 млрд на новости, могут ненадолго отскочить наверх, но, возможно, до конца года будут демонстрировать динамику хуже рынка.
Котировки ОФЗ приостановили падение. Волна продаж этих бумаг керри-трейдерами явно слабеет, и давление на рубль также снизилось. Вчера ставки репо вернулись к прежним значениям, что свидетельствует о спокойной ситуации с ликвидностью. Торговый оборот на валютном рынке в паре USDRUB упал до $3 млрд Ожидаю роста спекулятивных покупок ОФЗ с прицелом на рост на 0,7-1%.
Сегодня на локальном рынке не публикуется отчетность, будет отыгрываться внешний и новостной фон, в частности, решение агентства Fitch. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 66,50-67,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2250 — 2280.
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