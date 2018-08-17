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На матч «Крылья Советов» — «Локомотив» реализовано 23 тысячи билетов
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На матч «Крылья Советов» — «Локомотив» реализовано 23 тысячи билетов 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
На данный момент реализовано 23 000 билетов на матч 4-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив». Встреча пройдет на построенной к ЧМ-2018 «Самара Арене» 19 августа (начало — в 16.30 по московскому времани).
В пятницу и субботу билеты можно приобрести в удаленных кассах и на стадионе «Металлург». Также в продаже есть электронные билеты.
На данный момент реализовано 23 000 билетов на матч «Крылья Советов» — «Локомотив». В пятницу и субботу билеты можно приобрести в удаленных кассах и на стадионе «Металлург». Также в продаже есть электронные билеты. Вся доступная информация — здесь: https://t.co/NFHeaz5Km6
— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 17 августа 2018 г.
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