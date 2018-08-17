Ещё
Рубль и акции попробуют подрасти в ожидании встречи Меркель-Путин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.99
75.91
76.39
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
71.33
+0.00 Золото
1173.99
–0.11 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1377
–0.0191
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

Рубль и акции попробуют подрасти в ожидании встречи Меркель-Путин 

Прайм 11 минут назад
Внешний фон перед открытием торгов на российском рынке складывается позитивным. Чуть прибавляет ко вчерашнему закрытию нефть, впрочем, так и не решаясь подняться даже к отметке 72 доллара за баррель.
После вчерашнего сильного закрытия американского фондового рынка (DowJones+ 1,58%, S&P500 +0,79%), вызванного надеждой, что США и Китай в ходе переговоров смогут решить торговые споры, в районе 0,1% прибавляют фьючерсы на американские индексы. Преимущественно в «зеленой» зоне фондовая Азия.
На открытии торгов рубль попытается уйти ниже отметки 66,5 с целью попробовать в дальнейшем на прочность уровень 66 руб за доллар, если внешний фон это позволит.
Рынок акций так и не отыграл вчера мировой позитив, царивший на фондовых площадках. Основная причина этого — отсутствие денег на рынке. Не способствовал росту укрепляющийся рубль, а дешевая нефть увела в минус «нефтянку» и, соответственно, весь индекс. Сегодня попытки подрасти продолжатся. Однако под вечер часть трейдеров традиционно будет выходить из позиций, опасаясь негатива.
Основной поддержкой рублевым активам сегодня следует ждать от встречи Путина с Меркель, намеченной на субботу. Скорее всего, стороны окончательно согласуют проект «Северный поток 2», что даст силу прежде всего акциям «Газпрома», которые в ожидании встречи можно спекулятивно прикупить.
Наверняка зайдет речь и о противостоянии США, но эта тема вряд ли будет озвучена после окончания встречи. По тону высказываний лидеров двух стран можно будет сделать определенные выводы относительно достигнутых результатов, но в любом случае рост числа контактов с главами европейских государств стоит рассматривать как политический позитив.
Прайм: последние новости
Игра на понижение стала опасной Биткоин дорожает, нацелившись на $6,5 тыс Биржи АТР растут на позитиве о переговорах КНР и США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа доля США в российском госдолге
Россиян лишат контроля над своими данными26
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему968
Стало известно о сокращениях на Байконуре56
Как Сорос предсказал России сущий ад178
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение