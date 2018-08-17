После заявлений Белого Дома ожидания по переговорам США и Китая пересмотрены

Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Американские индексы вернулись к росту после нескольких дней коррекции в основном за счет сильных корпоративных отчетов Walmart Cisco . Ритейлер прибавил почти 10% за день на фоне рекордных темпов роста продаж. При этом к скорым переговорам по внешней торговле с Китаем мы относимся скептически. Вашингтон накануне заявил, что инициатором выступила КНР, которая очень хотела вернуться к обсуждению. Трамп, в свою очередь, считает, что Китаю будет сложно сделать заманчивое предложение и придется пойти на серьезные уступки.

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Пекин находится в условиях сложного выбора, но попытка предотвратить пошлины на $200 млрд, которые могут быть введены в начале сентября, необходима. США не собираются умерить давление и в отношении Турции. Министр финансов Мнучин не исключил дополнительные санкции в ближайшие дни, что может пошатнуть лиру, которая вчера укреплялась, все больше напоминая график USDRUB за 2014 год.

Нефть нашла поддержку вблизи отметки 70.50 за баррель Brent, но может продолжить снижение, если в сегодняшних данных по числу буровых установок в США будет вновь зафиксирована тенденция к их росту, так как динамика запасов и без того настораживает.

Рейтинговое агентство Fitch сегодня представит оценку суверенного рейтинга России. Мы не ожидаем изменения этого показателя, так как страновые риски хоть и увеличились, но фундаментальные показатели демонстрируют положительную динамику. Тем не менее, комментарии агентства будут восприняты с большим вниманием.

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Минпромторг и Ключевые ведомства, среди которых Минэкономразвития Минэнерго , высказались против изъятия сверхдоходов у ведущих компаний отечественного рынка, что способно оказать поддержку эмитентам, ранее пострадавшим на фоне слухов об увеличении нагрузки. 24 августа инициатор идеи Белоусов планирует встретиться с бизнесом для продолжения обсуждения.