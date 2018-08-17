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Сухарев предложил ограничить долю сетевых ретейлеров в малых населённых пунктах
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Сухарев предложил ограничить долю сетевых ретейлеров в малых населённых пунктах 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что разрабатывает законопроект, согласно которому предлагается ограничить долю сетевых ретейлеров в малых населённых пунктах, передаёт RT.
В частности, предполагается снизить долю присутствия крупных сетевых ретейлеров с 25% до 15% в населённых пунктах, где проживают менее 20 тыс. человек. По мнению парламентария, в настоящее время правовые нормы не позволяют развиваться малому и среднему бизнесу, поскольку крупные ретейлеры имеют фактически монополию на рынке.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете возврата нереализованной продукции. Документ подготовлен группой депутатов и сенаторов, входящих в состав федеральной мониторинговой группы «Честная цена».
Торговые сети в отдельных случаях возвращают хлебопекарным предприятиям около 50 процентов продукции, производителям мяса — около 30 процентов. Потери пекарей от возврата продукции достигают 80 миллиардов рублей в год по всей стране.
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