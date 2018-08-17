Рынок успокоился, но ОФЗ продолжают продавать

Российский индекс МосБиржи в четверг вновь успел сходить в район 2250 п., после чего повторно развернулся наверх. Общая тенденция на дневном графике остается преимущественно нисходящей, хотя масштаб падения совсем незначительный. При этом объемы торгов заметно снизились и вернулись к средним значениям.

Поддержку развивающимся площадкам и сырьевому рынку оказала информация о том, что по приглашению американской стороны делегация министерства торговли Китая в конце августа посетит США для переговоров по внешнеторговым проблемам. Ранее две крупнейшие экономики мира обменялись взаимным повышением торговых пошлин и грозят друг другу новыми ограничениями. Как сообщалось, в ближайшие недели США планируют обложить пошлинами китайский импорт еще на $200 млрд Любое снижение напряженности на этом фронте было бы позитивным для сырьевых площадок.

Среди аутсайдеров на российском рынке накануне были представители нефтегазового сектора и ряд металлургов. Вероятно, негативную роль для экспортеров сыграло локальное укрепление рубля.

В это же время в лидерах среди голубых фишек оказались обыкновенные акции Сбербанка (+1,93%). Техническая картина в этих бумагах выглядит растущей. Идет попытка слома нисходящей тенденции. На мой взгляд, отскок в ближайшей перспективе может быть продолжен. Следующее техническое препятствие расположено около 200 руб.

Существенно лучше рынка в четверг выглядели акции ТМК (+3,36%). Компания опубликовала неплохой отчет. Кроме того, заместитель гендиректора ТМК по стратегии и корпоративному развитию Владимир Шматович сообщил, что компания рассматривает обратный выкуп акций, добавив, что возможный buyback не повлияет на планы компании по снижению долговой нагрузки. Параметры программы пока объявлены не были.

Позитивная отчетность в четверг также помогла показать уверенную динамику и акциям Газпром нефти (+3,19%). Долгосрочный взгляд на эти бумаги остается умеренно положительным, несмотря на то, что акции находятся около исторических максимумов. Это ставка на рост добычи и увеличение дивидендов.

При этом отметим, что для российского фондового рынка по-прежнему актуален фактор опасений новых санкций, и пока связанная с ними неопределенность не будет устранена, сложно закладываться на приток крупных инвесторов.

Тем временем продолжается безостановочная распродажа российских ОФЗ. Индекс гособлигаций (RGBI) падает 12 сессий подряд — такой непрерывной серии в современной истории еще не было. Доходность десятилеток превысила 8,5%. Рынок уже частично заложил в цену потенциальные санкции в отношении новых выпусков российских гособлигаций.

Возможно, уже сегодня или в понедельник фаза распродаж ОФЗ временно остановится. О полном развороте тренда говорить не приходится, но на локальный отскок на фоне перепроданности сил должно хватить.

В рубле вероятно произойдет временная стабилизация в новом торговом коридоре. При спокойном фоне пара USD/RUB может закрепиться в районе 65,5-67,5. Волатильность остается высокой, но постепенно снижается.

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американский рынок после закрытия нашей основной сессии в четверг остался примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,08%, нефть Brent в минусе на 0,13%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.