Возврат валютной выручки отменят

В случае исполнения внешнеторгового контракта в рублях, возвращать валютную выручку с 2020 года, возможно, не придется. Сейчас идет обсуждение законопроекта Минфина , предлагающего:

отменить репатриацию валютной выручки в рублях для внешнеторговых соглашений, заключенных между резидентами и нерезидентами; снять ограничения на перевод на зарубежные счета физлиц средств от нерезидентов; отменить отчетность в ФНС для физлиц, расходующих на своих иностранных счетах суммы до 600 тыс. руб. в год, при одновременном сохранении требования об уведомлении налоговых органов об открытии, закрытии, смене реквизитов счетов, открытых в иных иностранных финансовых организациях.

Эти меры помогут снизить нагрузку на российских экспортеров и поспособствуют расширению объемов несырьевого экспорта из России.