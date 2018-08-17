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Возврат валютной выручки отменят
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Возврат валютной выручки отменят 

Время бухгалтера 13 минут назад
В случае исполнения внешнеторгового контракта в рублях, возвращать валютную выручку с 2020 года, возможно, не придется. Сейчас идет обсуждение законопроекта Минфина, предлагающего:
отменить репатриацию валютной выручки в рублях для внешнеторговых соглашений, заключенных между резидентами и нерезидентами; снять ограничения на перевод на зарубежные счета физлиц средств от нерезидентов; отменить отчетность в ФНС для физлиц, расходующих на своих иностранных счетах суммы до 600 тыс. руб. в год, при одновременном сохранении требования об уведомлении налоговых органов об открытии, закрытии, смене реквизитов счетов, открытых в иных иностранных финансовых организациях.
Эти меры помогут снизить нагрузку на российских экспортеров и поспособствуют расширению объемов несырьевого экспорта из России.
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