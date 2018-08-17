Новостной фон сентября может в корне изменить настроения рынка

Глобальные рисковые настроения продолжили приходить в норму после нервозности прошлой недели из-за Турции, провоцируя небольшие шоки лишь в валютах с дефицитным текущим счетом платежного баланса.

Хотя турецкая лира осталась на пути поступательной коррекции (USD/TRY —1.9% против доллара), потянув за собой рубль (USD/RUB —0.7%), в числе аутсайдеров все еще были замечены индийская рупия (USD/INR +0.4%) и южноафриканский ранд (USD/ZAR +1.2%). Однако, как и днем ранее, мы не сомневаемся в том, что текущая нормализация имеет тактический характер и может оказаться краткосрочной.

Давление на единую европейскую валюту также ослабло (1.1391). При этом, интересно заметить, что стратегам Societe Generale все труднее верится в собственный амбициозный прогноз по валютной паре на ближайшие кварталы (1.22 по итогам 4к’18, 1.27 по итогам 1к’19). Над курсом евро продолжает довлеть как нежелание европейских процентных ставок перейти к росту, так и регулярные эпизоды экономической, политической или монетарной нестабильности.

Мы полагаем, что новостной фон сентября (выборы в Италии, Brexit, торговый конфликт США и Китая, санкционная риторика) может в корне изменить настроения. По этой причине текущий пакет статистических данных — сегодня будет опубликована социально-экономическая статистика в России, инфляция в Еврозоне и индекс потребительских настроений университета Мичигана — вероятно, не привлекут к себе значимого внимания.

Единственный индикатор, способный оказаться в фокусе инвесторов, — оценка количества буровых установок от Baker Hughes. Нефть продолжает сдавать позиции, теряя третий раз с конца июля более 4.0% за одну торговую сессию (Brent $71.3/барр), и уровни поддержки могут не выдержать натиска «медведей».