NVIDIA: популярности криптовалют приходит конец

Москва, 17 августа — «Вести. Экономика» Nvidia в отчетности за второй квартал 2019 финансового года сообщила о росте выручки на 40% благодаря росту доходов во всех основных подразделениях. Производитель графических решений констатирует спад криптовалютной лихорадки, некогда служившей драйвером продаж видеокарт.

«Показатели в наших основных сегментах превзошли ожидания, даже в условиях, когда спрос со стороны рынка криптовалют по большому счёту исчез, — заявил в четверг на отчётной пресс-конференции основатель и исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. — Мы прогнозируем полное отсутствие спроса со стороны криптовалютного рынка в будущем».

Майнинг криптовалют в течение многих месяцев формировал повышенный спрос на графические ускорители. GPU отлично справляются с высокопараллельными и относительно простыми вычислениями, что как раз подходит для Ethereum и других криптовалют. В результате в течение долгого времени наблюдался дефицит игровых видеокарт и, соответственно, очень высокие цены на них.

За отчетный трехмесячный период, который подошел к концу 29 июля 2018 года, продажи Nvidia составили $3,12 млрд против $2,23 млрд годом ранее. Чистая прибыль за это время удвоилась, превысив $1,1 млрд

Без учета разовых доходов и расходов скорректированная прибыль Nvidia оказалась равной $1,94 на акцию, тогда как опрошенные Thomson Reuters I/B/E/S аналитики ожидали показатель на уровне $1,66 в расчете на одну ценную бумагу при выручке в $3,1 млрд Доходы компании превышают ожидания Уолл-стрит уже девять кварталов кряду.

Самым доходным подразделением Nvidia остается игровое, в рамках которого создаются чипы, отвечающие за обработку графики в видеоиграх. Здесь выручка компании в прошлом отчетном квартале составила $1,8 млрд против $1,2 млрд во втором квартале предыдущего финансового года. Аналитики ожидали оборот в $1,75 млрд

Акции NVIDIA выросли на 59% за последний год и на 32,8% с начала 2018 года. Такой рост был вызван международной модой на добычу криптовалют. Три месяца назад компания заявила, что получила $289 млн от продаж ускорителей для сектора криптовалют, но тогда же предупредила, что спрос быстро снижается и может упасть на целых две трети.

NVIDIA предполагала, что продажи GPU для майнеров во втором финансовом квартале достигнут уровня около $100 млн Вместо этого общая сумма доходов в этом секторе, согласно отчёту, составила лишь $18 млн И даже эти небольшие доходы, по мнению NVIDIA, вероятнее всего, полностью исчезнут в ближайшем будущем.

В мае-июле 2018 года в подразделении, специализирующемся на выпуске профессиональных графических адаптеров Quadro, доходы Nvidia повысились на 20% относительно предыдущего аналогичного периода — до 281 млн долларов. Объем автомобильного бизнеса подрос на 13%, до $161 млн По итогам третьего финансового квартала Nvidia прогнозирует выручку на уровне $3,25 млрд плюс-минус 2%. На Уолл-стрит предсказывают примерно $3,34 млрд Из-за слабого прогноза акции Nvidia подешевели на 5% после публикации квартальной финансовой отчетности.