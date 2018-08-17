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Прогноз: чистая прибыль «Детского мира» за II кв вырастет на 97%, до 1,6 млрд руб
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Прогноз: чистая прибыль «Детского мира» за II кв вырастет на 97%, до 1,6 млрд руб 

Прайм 31 минуту назад
Детский мир (ПО РЫНКУ, 103 руб. /акцию) во вторник, 21 августа, представит финансовые результаты за 2К18 и проведет телефонную конференцию.
Выручка. Компания уже сообщила предварительную цифру по выручке за 2К18 в своих операционных результатах — она составила 24,1 млрд руб., что на 14,6% выше г/г на фоне увеличения торговых площадей на 16,2% и роста LfL-продаж на 6,1%. Мы ожидаем, что расхождения с этой цифрой в финансовой отчетности не будет.
Рентабельность. Мы ожидаем, что скорректированная EBITDA вырастет на 32% г/г до 2,9 млрд руб. при рентабельности 12,1% (+1,6 п.п. г/г) на фоне оптимизации общих, административных и коммерческих расходов (компания продолжает выполнять стратегию, направленную на оптимизацию затрат, сильно сокращая расходы на персонал и на аренду). Мы ожидаем, что чистая прибыль за 2К18 составит 1,6 млрд руб., что на 97% выше г/г благодаря тем же факторам, что и EBITDA.
Информация о телефонной конференции. В тот же день менеджмент Детского мира проведет телефонную конференцию в 16:00 мск, в 14:00 по лондонскому времени и в 9:00 по нью-йоркскому времени. Номера для участия мы приводим ниже: для звонков из России: +7 495 646 93 15; для звонков из Великобритании/международный номер: +44 207 194 37 59; из США: +1 646 722 49 16; пароль 22 20 27 94.
Влияние на акции. Надежного консенсус-прогноза пока нет. Учитывая, что ранее компания прогнозировала рост 1П18 EBITDA г/г на 38%, мы ожидаем, что результаты никак не повлияют на котировки.
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